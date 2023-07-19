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Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek! Kritik toplantının tarihi belli oldu bir araya geliyorlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek! Kritik toplantının tarihi belli oldu bir araya geliyorlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleri ile yaptığı Zoom toplantısı konuşulurken, CHP'li başkanların bir araya geleceği tarih de belli oldu. Parti Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantı 3 gün sonra...

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CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi toplanacak.

Parti genel merkezinde yapılacak CHP Belediye Başkanları Toplantısı saat 13.00'te başlayacak.

Tüm büyükşehir ve il-ilçe başkanları...

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıya tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları katılacak.
Toplantıda, yerel seçim öncesi hazırlıklar ele alınacak.

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