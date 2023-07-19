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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı için BAE'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı için BAE'de

Katar'daki temaslarının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

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Tarihi seçim zaferi sonrası temaslarını yoğunlaştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'ndeydi.

Burada kritik görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı, 2 gün süren zirvenin ardından yurda döndü. Cumhurbaşkanı, çok geçmeden Körfez turuna çıktı.

Son durak BAE

İlk olarak Suudi Arabistan'a giden Erdoğan, ardından da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabet ederek Katar'ın başkenti Doha'ya geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin liderinin son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Resmi karşılama

Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı, beraberindekilerle birlikte El Vatan Sarayı'na geçti.

Erdoğan burada da BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Anlaşmalar imzalanacak

Törenin ardından iki liderin baş başa görüşmesi başladı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalanacak.

Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine de iştirak edecek.

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