Otomobil takla attı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Akşam saatlerinde Bozüyük istikametinden Bilecik yönüne giden Necati T. yönetimindeki otomobil, Çarşı Mahalle Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla atıp yolda ters döndü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri araçta yaralı sürücü Necati T., araçta yolcu olarak bulunan Sebile T., Nuran T., Gülsüm B., Hafsa T., Mir Bedirhan T.'ye müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yaşındaki Mir Bedirhan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.