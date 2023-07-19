Almanya'ya kaçan FETÖ'cü çiftin ülkede avukatlık yapmasına izin çıkmadı

Almanya'da Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçan karı koca avukatların, Türk hukukuna göre Almanya'da avukatlık yapamayacaklarına hükmetti.

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Almanya'da Federal Yargıtay tarafından dün açıklanan karara göre, darbe girişiminden sonra Türkiye'de avukatlık ruhsatlarını kaybeden avukatların, Almanya'da Türk hukukuna göre çalışmak için gerekli olan belgeleri sunamadıkları için Köln Barosunun talebi reddettiği hatırlatıldı.

Davacı avukatların Köln Barosunun onay vermemesi üzerine konuyu önce eyalet mahkemesine, oradan sonuç alamayınca Yargıtaya taşıdıkları belirtildi.

Yargıtay, davacı avukatların talebine verilen önceki mahkeme kararının, Almanya'daki avukatlık mesleği düzenlemelerine uygun olduğuna ve anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

Yargıtay ayrıca kişi başı 10 bin euroluk mahkeme masraflarını davacıların üstlenmesine karar verdi.

FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak kabul etmeyen Almanya mahkemesinin kararında, avukatlar için "Gülen Ağı mensubu" oldukları ifadeleri yer aldı.

Kararda avukatların darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulundukları ancak bunun da reddedildiği, bunun yerine sığınmacılara verilen "korunma hakkı" aldıkları vurgulandı.