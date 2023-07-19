Bakan Yerlikaya Hakkari'deki buzul faciasındaki acı haberi duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 kişi için yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de Cilo buzullarının kırılması sonucu çukura düşen 4 kişi için yürütülen çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 2 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkari Cilo Buzulları Bölgesi'nde doğa faaliyeti yaparken buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 vatandaşımız için; Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz (JAK), AFAD, UMKE ve diğer gönüllü arama kurtarma timleri 2 gün süren ortak bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 vatandaşımız ise helikopter ile hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura 4 kişi düşmüş, çukura düşen 4 kişiden 2'si olayın ilk gününde sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü.

Dün sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuç vermişti. İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç ve Mehmet Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı.