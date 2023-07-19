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Ekrem İmamoğlu’nun darbe toplantısı patladı işte Kemal Kılıçdaroğlu’na ihanet eden isimler

Ekrem İmamoğlu’nun darbe toplantısı patladı işte Kemal Kılıçdaroğlu’na ihanet eden isimler

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile, Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu arkasından yaptığı 'darbe' toplantısı ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kaset iddiaları konuşuldu konuşuldu, ama asıl bomba farklı cepheden geldi. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Başkanlığı koltuğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından adeta darbe toplantısı yapmış. Görüntülü konferansın sızması sonrası Ekrem İmamoğlu, bu tür toplantıları 200'den fazla yaptıklarını söyledi ancak asıl bomba, konferansa katılan kişilerdi. Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazma toplantısına CHP'den öyle isimler katılmış ki, parti içinde kıyamet koptu. Hatta CHP'nin en önemli isimlerinden Özgür Özel'in istifasının istendiğine dair kulisler de duyulmaya başladı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile İmamoğlu'nun darbe toplantısını canlı yayında değerlendiriyor.

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