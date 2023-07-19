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Ünlü şef Danilo Zanna iş yerinde darbedildi

Ünlü şef Danilo Zanna iş yerinde darbedildi

MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, bir grup tarafından darbedildi. İki kişi tarafından saldırıya uğrayan ünlü şefi çevredeki güvenlik görevlileri kurtardı.

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TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef ile hayatımıza giren ünlü şef Danilo Zanna, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ünlü ismin, birçok yerde restoranı bulunuyor. Bugün ise Danilo Zanna kendi restoranında işletme müdürüne saldıranlar tarafından darbedildi.

İki kişi saldırdı

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Danilo şefe iki kişi saldırdı.

Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişinin daha daha yumruklardan nasibini aldığı görüldü.

Şikayetçi oldular

Yaşanan olaya AVM güvenlikleri müdahale ederken taraflar birbirinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Bahşiş kavgası

Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.

Kameralara yansıyan kavga görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz"

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna şu ifadeleri kullandı:

Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler.

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