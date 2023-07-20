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YKS sonuçları bugün açıklanacak

YKS sonuçları bugün açıklanacak

3,5 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

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17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları bugün ilan edilecek.

Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/adresinden erişilebilecek

https://sonuc.osym.gov.tr/

2023 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. 

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