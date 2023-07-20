3,5 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.Abone ol
17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları bugün ilan edilecek.
Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/adresinden erişilebilecek
https://sonuc.osym.gov.tr/
2023 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.