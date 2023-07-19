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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı! Uygulama çöktü

WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı! Uygulama çöktü

2 milyar kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor.

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Son gelişmelere göre Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanıcılar hata yaşıyor.

Özellikle son saatlerde kullanıcılar WhatsApp'a girmeye çalıştıklarında uygulama ekranında mesaj atamama ve mesajların yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı.

Dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor

Tüm bu sorunlar akıllara "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu getirdi. Peki WhatsApp çöktü mü?

19 Temmuz günü TSİ 23.00'dan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu gözleniyor.

Meta'dan açıklama yapılmadı

Sorunun neden yaşandığına dair ise Meta'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan binlerce kullanıcı, Twitter'dan yaşadıkları sorunu dile getirdi. Kullanıcılar hem mobil hem de masaüstü uygulamada sorun yaşadıklarını aktardı.

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