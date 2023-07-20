YKS sonuçları açıklandı! 2023 YKS tercih işlemleri için tarih belli oldu

Üniversiteye giriş sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. YKS terçih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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3.5 milyon öğrencinin merakla beklediği YKS 2023 sonuçları açıklandı. YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi sayfasından erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

İptal edilen soru yok!

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

YKS şampiyonları belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'da dereceye girenleri de açıkladı. Buna göre;

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde),

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi; Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar (Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi -Konya)

Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),

Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır (Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul).

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