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Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar ve altının gözünü faiz artırım kararında

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar ve altının gözünü faiz artırım kararında

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan döneminde ikinci kez faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklıyor. Geçen ayki toplantının ardından verilen "kademeli faiz artışı" mesajı nedeniyle faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Beklenti anketlerinde ekonomistler Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Beklentinin altında bir faiz artışı durumunda dolardan yeni rekorlar bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanıyor. Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası başkanı olmasının ardından ikinci adımda ne yapılacağı piyasa tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz artışı yapması beklenirken, faiz artışının düşük tutulması durumunda döviz kurlarında yeni rekorların geleceği ifade ediliyor. 

Faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak

Hafize Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından yapılan ilk PPK toplantısında politika faizi genel beklentinin alt bandında yüzde 8.5’ten yüzde 15’e çıkarılmıştı. PPK sonrası yapılan yazılı açıklamada sıkılaştırma sürecinin başladığı belirtilmişti. Bugün yapılacak toplantıda da “kademeli” yaklaşım tarzının devamının geleceği tahmin ediliyor. Karar saat 14.00’te yazılı olarak açıklanacak.

Anketlere göre faiz yüzde 20 olacak

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor. Reuters'ın 23 ekonomistle yaptığı ankete göre, faizin yüzde 20'ye çıkarılması bekleniyor.  En düşük beklenti 2 puan en yüksek beklenti ise 6,5 puan artış olacağı yönünde. 

Gözler 27 Temmuz'a çevrilecek

Faiz kararının ardından piyasalar Enflasyon Raporu toplantısını bekleyecek. Merkez'in enflasyon tahminini açıklayacağı toplantı gelecek hafta 27 Temmuz'da düzenlenecek. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Hafize Gaye Erkan da ilk sunumunu gerçekleştirecek. 

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