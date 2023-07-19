Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları belli oldu? Fahrettin Koca iddiası

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere iddialı hazırlanan AK Parti, İstanul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin elindeki Büyükşehir Belediyelerin almak için çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti kulislerinde üç büyükşehirde kimin aday gösterileceğiyle ilgili flaş senaryolar konuşulmaya başlandı. En büyük sürpriz ise İstanbul için dillendiriliyor...

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CHP'de kaset savaşları başlarken, AK Parti 24 Mart 2024 yerel seçimi çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalarda CHP'nin elindeki kritik büyükşehir belediyelerini alabilecek adaylar da konuşulmaya başlandı. AK Parti'nin İzmir'de Tunç Soyer'in, Ankara'da Mansur Yavaş'ın ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyacağı isimler belli olmaya başladı. 2019 seçimlerinde 30 büyükşehirden 11'ini CHP, 15'ini AKP, 3'ünü HDP, 1'ini ise MHP almıştı.

İstanbul için sürpriz bir isim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat il ve ilçe teşkilatlarına yaptığı Kurban Bayramı'nda konuşmasında gelmişti. Erdoğan başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana olmak üzere" diyerek 'yeni bir milat olacak' mesajı vermişti. Odatv'nin haberine göre, AK Parti İstanbul'da sürpriz bir isim çıkarmaya hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun karşına her kesimden rahatlıkla oy alabilecek, Kürt seçmenlerin de güvenini kazanmış, politik kavgalara karışmamış güçlü bir isim arayışı sürüyor.

İstanbul için ilk isim: Fahrettin Koca

Ankara kulislerine göre aday sayısı ikiye kadar indirilmiş durumda. Ancak alınan bilgilere göre AK Parti'de, yönetimde sözü geçen kişiler Fahrettin Koca ismi etrafında toplanıyor. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fahrettin Koca'nın adaylığına kesin gözü ile bakılıyor. Ancak Fahrettin Koca'nın, adaylık konusundaki tavrı henüz bilinmiyor.

Koca, Kürt seçmenin de oyunu alıyor

Fahrettin Koca'nın 'hayır' demesi ihtimali üzerine ikinci bir aday üzerinde çalışmalar da diğer yandan sürdürülüyor. Koca'nın koronavirüs ile savaşta halkın gözünde tam not aldığı, şehir hastaneleri çalışmaları ile de göz doldurduğu biliniyor. Fahrettin Koca'nın Kürt seçmenlerin de oyunu da alıyor olması, kendisini İstanbul için aranan aday konumuna sokuyor.

Koca'nın alternatifi Kadir Topbaş tipi isim...

AK Parti'de, İstanbul'da başarı sağlamış eski başkan Kadir Topbaş ekolüne yakın bir isim arayışı da diğer yandan sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise adı öne çıkan ikinci isim Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan. Topbaş'a benzer çalışma modeli ile dikkat çeken Ergün Turan İstanbul ilçeleri arasında en başarılı ilçe başkanı ve kulislere göre büyükşehir belediye başkanlığını kolaylıkla yürütebilir görünüyor. Ergün Turan, önceki seçimlerde oyunda düşüş olmaması, hatta yükseliş sağlaması ile de dikkate alınıyor.

İstanbul'da son iki seçimdeki oy oranları... 31 MART 2019 SEÇİM SONUÇLARI: AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 44,99 oy alarak, İstanbul Büyükşehir Başkanlığını yüzde 54.21 oy alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kaptırmıştı.

30 Mart 2014 SEÇİM SONUÇLARI: AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş yüzde 47.9 oy oranı ile yüzde yüzde 40 oy alan CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül'ü geride bırakmıştı.

Mansur Yavaş'a üç rakip var!

Ankara Belediye Başkanlığı için adaylardan daha çok il ve ilçe teşkilatlarında köklü bir çalışma yapılıyor. AK Parti'ye yakın isimlerin verdiği bilgiye göre Turgut Altınok, Murat Kurum ve Fatih Şahin'in isimleri adaylık için güç kazanırken, hangi aday üzerinde bir ağırlık oluştuğu ise belirsizliğini koruyor.

Ankara'da son iki seçimin sonuçları 31 MART 2019 SEÇİM SONUÇLARI: CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50,93 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47,12 oy oranında kalmıştı.

30 MART 2014 SEÇİM SONUÇLARI: AK Parti'nin adayı Melih Gökçek yüzde 44.82 oy oranı ile yüzde 43,82 oranında oy olan CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı geçmişti.

İzmir'de tek isim var: Hamza Dağ

İzmir Belediye Başkanlığı için ise tek isim 24 25. 26.ve 27 dönem İzmir Milletvekilliği yapan Hamza Dağ'ın aday gösterilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Hatta kulislerde başka bir isim telaffuz edilmiyor.

İzmir'de son iki seçimin sonuçları 31 MART 2019 SEÇİM SONUÇLARI: CHP Tunç Soyer yüzde 58,10 oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olurken AK Parti adayı Nihat Zeybekci yüzde 38,69 oy oranı ile seçimin kaybedeni olmuştu. 30 MART 2014 SEÇİM SONUÇLARI: CHP Adayı yüzde 49.6 oyla Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım yüzde 35.9 oranında oy almıştı.

Antalya'da AK Parti'nin adayı kim?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ise eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel isimleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Teşkilatın köklü isimlerinin hazırladığı raporlar üzerinden karar verileceği belirtiliyor.