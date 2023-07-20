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Polisten acil uyarı: Aslan kaçtı, sakın evinizden dışarı çıkmayın

Polisten acil uyarı: Aslan kaçtı, sakın evinizden dışarı çıkmayın

ALMANYA'nın başkenti Berlin yeni güne acil polis uyarısıyla başladı. Bir hayvanat bahçesinden aslanın kaçtığı belirtilen uyarıda, Berlinlilerin sokağa çıkmaması istendi.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de polis endişe yaratan bir uyarı yaptı… Polisin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ve kısa sürede yerel medyada gündem olan olayda, bir aslanın başıboş bir şekilde dolaştığı duyuruldu.

Yetkililer Berlin’in güneyindeki Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf bölgelerindeki vatandaşlarına “sokağa çıkmayın” uyarısı yaparken evcil hayvanların da gezdirilmemesini tavsiye etti.

5 özel eğitimli avcının aslanın peşinde olduğu belirtilirken bu avcıların sakinleştirici iğne kullanacakları da açıklandı. Avcıların aramalarını Stahnsdorf ve Kleinmachnow bölgelerinde yoğunlaştırdığı da belirtildi.

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