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Düğünde ateş açan maganda mahalleyi karanlığa gömdü

Düğünde ateş açan maganda mahalleyi karanlığa gömdü

ÇORUM’un Alaca ilçesinde bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu elektrik telleri koparken mahalle karanlığa gömüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Yıldızhan Mahallesi'ndeki bir düğün töreninde pompalı tüfekle havaya açıldı. Açılan ateş sonucu bölgeden geçen elektrik telleri koparken mahallede enerji kesintisi yaşandı.

Havaya silahıyla ateş eden şahıs düğün evinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

YEPAŞ ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kopan elektrik tellerinin onarımı yapılarak bölgeye tekrar elektrik verildi.

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