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İş arkadaşları çilingirle eve girdi! Haber alınamayan çift korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş arkadaşları çilingirle eve girdi! Haber alınamayan çift korkunç halde bulundu

 Bakırköy'de birlikte yaşayan çift, çilingir yardımı ile girilen evde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre,  beş katlı binanın ikinci katında ikamet eden Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay işe gitmeyince, arkadaşları merak ederek çifti telefonla aradı.

Arapoğlu ve Kolay'a ulaşamayan arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren arkadaşları, başlarından silahla vurulmuş çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kapı içeriden kilitlenmiş

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, zorlama emaresi bulunmayan kapının içeriden kilitlenmiş olduğunu belirledi.

Çiftin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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