Emniyet'te müstehcen skandal! Narkotik Başkan Yardımcısı gizli kamera ile görüntü çekip şantajla para aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda “müstehcen gizli kamera kaydı” skandalı patladı. Narkotik polisinin gizli kameralarıyla tanıdığı bir kadının müstehcen görüntülerini çekip, şantajla kadından 150 bin dolar alan Narkotik Daire Başkan Yardımcısı açığa alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü idari soruşturma, savcılık da adli soruşturma başlattı. İşte emniyeti karıştıran skandalın ayrıntıları...

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda “müstehcen gizli kamera kaydı” skandalı patladı. T24'ten Asuman Aranca'nın Ülke genelinde polis teşkilatı çatısı altında uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi yürüten ve dün Başkan İbrahim Hakkı Seydioğulları’nın görevden alınmasıyla gündeme gelen Narkotik Suçlarıyla Mücadele Başkanlığı’nda (NSMB) bir ay önce büyük bir skandalın patlak verdiği ortaya çıktı. Birimde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve adı gizli tutulan üst düzey polis müdürü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Kadının müstehcen görüntüleri kaydedip

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün en önemli operasyonel birimleri arasında yer alan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda görev yapan başkan yardımcısının; bir süre önce tanıdığı bir kadını, müstehcen görüntülerini gizli kayıt yaparak şantaj ve tehdit ettiği iddiası çerçevesinde idari soruşturma başlatıldı.

Tehditle kadından 150 bin dolar aldı

Tehdit edilen kadından 150 bin dolar aldığı iddia edilen polis müdürünün olayının ortaya çıkmasının ardından konu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya aktarıldı. Yerlikaya’nın olaya tepki göstermesiyle birlikte söz konusu polis müdürü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı. Adı gizli tutulan polis müdürü hemen açığa alındı.

Ayrıca, kendisine yönelik şantaj yapılan kadının da aynı çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın başvuruyla birlikte adli soruşturmaya başladığı öğrenildi.

Narkotik polisin kameralarıyla kaydetmiş

Bu arada olayın soruşturulması sırasında ikinci bir skandal daha patladı. Adı geçen polis müdürünün tanıdığı kadına yönelik müstehcen gizli kamera kaydı işlemi sırasında yöneticisi olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın “teknik olanaklarını” kullandığı anlaşıldı.

Uyuşturucu çetelerine ve suçlularına yönelik takip ve izleme sırasında kullanılan gizli kamera cihazının, söz konusu gizli kayıt olayında kullanıldığının anlaşılmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişler, başkanlıkta bir süre inceleme ve araştırma yürüttü. Müfettişlerin bu konuda bazı personelin bilgisine başvurduğu ve delillere ulaştığı öğrenildi.

Acil devir teslim yapıldı

Öte yandan skandalın patladığı birimin başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları öğle saatlerinde görevden alındı. Halen Isparta Emniyet Müdür olan Ahmet Metin Turanlı yeni başkan olarak görevlendirildi. Görevden ayrılma ve göreve başlama konusunda İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın “hemen devir teslim yapılması” talimatı sonrasında akşam saatlerinde devir teslim yapıldı. Yeni Başkan Turanlı’nın yetişememesi nedeniyle, Seydioğulları görevi geçici olarak Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı’ya devretti.