ABD'de yayınlanan raporda 'Çin'le aynı hızda değiliz' itirafı

ABD’de yayınlanan bir raporda, ülkedeki eğitim sisteminin Çin başta olmak üzere diğer ülkelere ayak uyduramadığı iddia edildi.

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Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu kapsamında Aspen Strateji Grubu tarafından hazırlanan “Amerika’nın Güvenliğini Yeniden Yapılandırmak” adlı 26 sayfalık raporda ülkedeki eğitim sistemi ele alındı.

Raporda, ABD’nin, amacına uygun olmayan bir eğitim sistemiyle küresel teknolojik rekabete girdiği belirtilerek, “Bu sistem öğrencilerimizi yeterince hazırlamıyor. İlk ve yüksek öğrenimde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi alanında artık diğer ülkelerle, özellikle Çin'le aynı hızda değiliz.” ifadelerine yer verildi.

ABD'nin inovasyon liderliğini sürdürmesi için yarının işgücünü eğitebilecek bir eğitim sistemine yönelik yenilenmiş bir taahhüde ihtiyacı olduğu kaydedilen raporda, teknolojik üstünlüğü güvence altına almak için ilk ve yüksek öğretim ekosistemini güçlendirmek gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda, eğitimi bir öncelik olarak teşvik etmek için ulusal güvenlik topluluğundan yararlanılması tavsiye edilerek, “Başarısız olan eğitim sistemimizde gerçek bir değişiklik yapmak ve eğitime bir ulusal güvenlik önceliği olarak ağırlık vermek için ABD'nin ulusal güvenlik topluluğuna ihtiyacı var.” denildi.

Ülkedeki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ndan faydalanılması önerisi yapılan raporda, bu çerçevede eğitim masraflarının fonlanması, bu alanda Araştırma ve Geliştirme çalışmalarına (Ar-ge) yatırım yapılması önerildi.



Raporda, “Eğitim sistemimizin kötüye gitmesini, öğrencilerimizin başarısız olmasını ve ulusumuzun teknolojik yeteneklerinin zayıflamasını izlemeye devam edemeyiz. Bugün alacağımız kararların gelecek yıllar üzerinde etkileri olacaktır. Eğitim sistemimizi güçlendirmeli ve öğrencilerimizi küresel teknolojik rekabetin gerçeklerine hazırlamalıyız. Geleceğimiz buna bağlı.” ifadeleri paylaşıldı.