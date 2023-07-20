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1 kişi ölmüş,19 kişi yaralanmıştı! Van'daki ailelerin kavgasında 11 kişi tutuklandı

1 kişi ölmüş,19 kişi yaralanmıştı! Van'daki ailelerin kavgasında 11 kişi tutuklandı

VAN'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasında 1 kişinin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı kavgada 11 kişi tutuklandı.

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16 Temmuz Pazar günü Erciş’in Topraklı Mahallesi Deredam mezrasında husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı.

Kavganın ardından gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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