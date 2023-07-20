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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Netflix'in abone sayısı arttı! Dünya genelinde sayı bakın kaç oldu

Netflix'in abone sayısı arttı! Dünya genelinde sayı bakın kaç oldu

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyon kişi arttı.

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Netflix, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 8,2 milyar dolara çıktı. 

Şirketin net karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,4 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,20 dolardan 3,29 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı da yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 8 artışla 238,4 milyona ulaştı.

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