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Akaryakıtta 6 liralık ÖTV artışının ardından dizel araç sahiplerine bir kötü haber daha

Akaryakıtta 6 liralık ÖTV artışının ardından dizel araç sahiplerine bir kötü haber daha

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1.21 TL artacak.

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Akaryakıt fiyatları benzin ve motorin (mazot) olmak üzere geçtiğimiz günlerde ÖTV oranlarındaki büyük artış nedeniyle dev bir zamma tanık oldu.

Kararın ardından akaryakıt pompa fiyatları için 6 liralık fiyat artışı tabelaya yansıtılırken, İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 lira, motorinin litresi ise 26 liradan 32 lira seviyelerine yükseldi. Ancak gelen son dakika bilgisine göre akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişecek.

İstanbul'da mazot 33.47 TL olacak

Yurt içinde kurlardaki artış, yurt dışında ise ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorin litre fiyatları bu gece yarısından itibaren 1.21 TL zamlanacak. Mazot fiyatı için yapılacak bu artışın ardından litresi ortalama olarak İstanbul'da 33.47, Ankara'da 34,04, İzmir'de 34.15 liradan satılacak.

NTV'nin haberine göre ise bu gece yarısı gelecek zam 1 lira 55 kuruş olacak.

20 Temmuz perşembe güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul
Benzin: 34,03 TL
Motorin: 32,26 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

Ankara
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 32,83 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İzmir
Benzin: 34,56 TL
Motorin: 32,94 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

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