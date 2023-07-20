Ölen Menzil şeyhinin oğlu ayrılıp yeni vakıf kurdu iddiası Cübbeli Ahmet açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Menzil’e ait televizyonda Muaviye aleyhinde yorum yapılmasının geçen hafta ölen şeyh Abdülbaki Erol’un oğullarını ayırdığını duyurdu.

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Abdülbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’nin cemaate ait Semerkand Vakfı’ndan ayrılıp Serhendi isminde yeni bir vakıf kurmasının ardında İslam tarihinin önemli figürlerinden Muaviye üzerine yapılan tartışmaların olduğu iddia edildi.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Serhendi Vakfı’nın Muaviye aleyhtarı konuşmalardan duyulan rahatsızlık nedeniyle kurulduğunu iddia etti.

Ehl-i Sünnet hassasiyeti

Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada yeni kurulan vakfa ilişkin “Şeyh Seyyid Muhammed Saki Efendi Hazretlerinin yakın hizmetkârı, benim de kıymetli dostum Dr. Yunus Aydın Hocaefendi’den aldığım bilgiye göre; Şeyh Seyyid Muhammed Saki Efendi Kur’an, sünnet ve ehl-i sünneti ihya, Nakşi Müceddidi Halidi Tarikatı’nın adabını icra etmek üzere ‘Serhendi’ adı altında yeni bir vakıf ve ‘Dehlevi’ ismi altında yeni bir yayınevi kurmuştur. Takipçilerim Muaviye (Radıyallahu Anh) aleyhine konuşan İsmail Kılıçarslan gibi kimselerin Semerkand TV’de çıkartılmasına yaptığım reddiyeleri bilmektedir. Dolayısıyla büyükler bunlara karşı Ehl-i Sünnet hassasiyeti olan yeni bir yayın hizmeti düşünerek bu kararı almışlardır” dedi.