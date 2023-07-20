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İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü!

İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, dün gece Nablus'taki Yusuf Makamı'na baskın düzenleyen yerleşimci Yahudi grubunun güvenliği için konuşlanan İsrail güçleri ile baskına engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail kurşunuyla ölen Bedir Sami Ribhi el-Mısri (19) dışında ikisi ağır olmak üzere yaralanan 3 kişinin Rafidiya Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Nablus'taki Kızılay acil yardım merkezi müdürü Ahmed Cibril, olayları bastırmak için yoğun göz yaşartıcı gaz kullanılması sebebiyle 30 kişinin nefes yollarında büyük hasar yaşandığını belirtti.

Cibril, kullanılan gaz bombalarından etkilenen 12 günlük bir bebeğin tedavisi için harekete geçen acil servis ekibine İsrail güçlerinin geçiş izni vermediğini kaydetti.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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