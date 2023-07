Günlük 1000 liraya usta bulamıyorlar! Esnaf dert yandı

Depremin vurduğu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ayakkabı üretimi yapan esnaf, bin TL yevmiye ile çalışacak usta bulamazken yeniden geçmişteki günlere dönmek için destek bekliyor.

Depremin vurduğu Hatay’ın ayakkabı imalatçıları Antakya ilçesinde enkaza dönen ekmek teknelerini büyük felaketin ardından Reyhanlı ilçesine taşıdı. Antakya ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Reyhanlı Sanayi Sitesi'nde yeniden üretime başlayan imalatçıların en büyük sorunuysa ulaşımın zor olması nedeniyle çalışacak usta bulamamak.

Günlük bin TL yevmiyeyi gözden çıkaran imalatçılar, usta bulamayınca çareyi ya kepenk açmamakta ya da makinelerin başına kendileri geçmekte buldu.

Deprem öncesi ülke genelindeki erkek ayakkabı üretiminin yüzde 40’ını elinde bulunduran imalatçılar, bugünlerde usta bulamadıkları için üretmekte güçlük çekiyor. İmalatçılar, yeniden eski günlerine dönmek için Antakya ilçesinde bir sanayi sitesi tahsis edilmesini ve maddi desteklerin artmasını bekliyor.

"Bazı dallarda bin TL yevmiyeyi kabul etmeyenler var"

Antakya ilçesinde 9 yıldır ayakkabı imalatı yapan Mehmet Açıkel, bin TL yevmiyeyi kabul etmeyen ustalar olduğunu belirterek, ”Ayakkabıcıyım, 9 yıldan beri imalat yapıyorum. Ağabeyim de 12 yıldan beri imalat yapıyor. Depremden önce eleman sıkıntısı çekiyorduk ama çok az çekiyorduk. Antakya’da nüfus kalabalıktı hemen eleman bulabiliyorduk. Bulunduğumuz Reyhanlı ilçesi şu an Antakya’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, onun için ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı bir türlü aşamadık. Depremden önce 400-500 TL yevmiye alırken şu an 750 - bin TL. Bazı dallarda bin TL yevmiyeyi kabul etmeyenler var” dedi.

“Şu an bu sitede 2 bin işçi rahat iş bulabilir”

Reyhanlı ilçesindeki sanayi sitesinde çalışmak isteyen 2 bin kişinin rahatlıkla iş bulabileceğini belirten Açıkel, “Biz onlara zam verdikçe fiyat yükseltiyoruz. Ayakkabının fiyatı da artınca biz satış yapamıyoruz. Zor günler yaşıyoruz. Şu an bu sitede bin iki bin işçi rahat iş bulabilir, yeter ki ben çalışayım de. Bizim halkımız masa arkasında koltukta oturup para kazanmak istiyor. O da şu an mümkün değil. Türkiye’de ayakkabı ihtiyacının yüzde 40’ını Antakya karşılıyordu. Şu an eleman olmadığından bin çift çıkarırken 100-150 çift çıkarabiliyorum” ifadelerini kullandı.

“Tekrar eski halimize gelmemiz için önce Rabbimin sonra devletimizin desteğini bekliyoruz”

Deprem öncesindeki günlere dönmek için devletten destek beklediklerini ifade eden ayakkabı imalatçısı Züheyir Koyun ise, “Biz tekrar üretime başlamak istiyoruz ama şu günlerde maddi sıkıntımız çok. Destekler için başvuru yaptık bütün bankalara. Tekrar eski halimize gelmemiz için önce Rabbimin sonra devletimizin desteğini bekliyoruz. Başka kimsemiz yok. Buranın ulaşım sıkıntısı olduğu için hem esnaf hem işçi sıkıntılı” diye konuştuk.

“Bizim devletimizden istediğimiz, bize Antakya’da bir site yapmalarını istiyoruz”

Antakya ilçesine kurulacak bir ayakkabıcılar sitesi ile birçok sorunun aşılacağını belirten ayakkabı imalatçısı Ahmet Keleş de, “Antakya’da ayakkabıcılık yapıyorduk. Deprem olunca tabii herkes kendi derdine düştü. Devletimiz sağ olsun şu an Reyhanlı’da yer verdi geçici olarak. Biz buraya geldik, yerleştik. Bizim devletimizden istediğimiz bize Antakya’da bir site yapmalarını istiyoruz. Bize bir site vermelerini istiyoruz. Böyle bir şey olursa çok güzel olur bizler için. Bu site olursa bütün esnaf bir çatı altında toplanırız. Depremden önce burada bir esnafın yanında 10-20 çalışan vardı, hatta 50 çalışanı olan vardı ama şu an üretim hiç yok. Eleman sorunumuz var” şeklinde konuştu.