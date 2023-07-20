Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zoom üzerinden CHP’nin önemli isimleriyle yaptığı toplantı kaydının kamuoyuna sızdırılması gündeme oturdu. Sabah erken saatte Kılıçdaroğlu’nu durumdan haberdar eden bir MYK üyesinin CHP liderine toplantı kaydını izlettiği ortaya çıktı.. Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olduğuna ilişkin CHP kurmayları "nutku tutuldu" ifadesini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM’sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle zoom üzerinden gerçekleştirdiği online toplantının yaklaşık 15 dakikalık bölümü, kamerası kapalı şekilde oturuma katılan bir kişi tarafından gizlice kaydedilerek YouTube’da açılan “Değişim Gerçeği” isimli hesaptan yayımlandı.

Olağanüstü PM ve olağanüstü kurultay süreci için hazırlık yapıldığını ortaya koyan toplantı sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı.

"CHP liderinin nutku tutuldu"

Milliyet gazetesinin haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece yaşanan sürpriz gelişmeyi dün sabah bir MYK üyesinden öğrendi. Sabah erken saatte Kılıçdaroğlu’nu durumdan haberdar eden MYK üyesi, CHP liderine toplantı kaydını da izletti.

Bülent Tezcan, Engin Altay, Muharrem Erkek’in de katıldığı toplantı görüntülerine Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olduğuna ilişkin CHP kurmayları “nutku tutuldu” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ardından dün olağanüstü toplama kararı aldığı MYK’sına başkanlık etti. Saat 12.25’de başlayan toplantı 13.15’te sona erdi. MYK’nın gündeminde görevden alınan illere yapılan atamalar vardı. Van, Hakkâri, Diyarbakır Bağlar’a atama yapıldı.

Özgür Özel ve Gökhan Günaydın yoktu

Toplantıya, İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel Manisa’da olduğu için katılamazken, İstanbul Silivri’deki bir programa katılan Gökhan Günaydın da süratle Ankara’ya hareket etmesine karşın MYK’ya yetişemedi.

"İstifa etsinler" talebi

“Parti meselelerinin bu şekilde tartışılmasının ağır sonuçları olur” görüşünün dillendirildiği toplantıda bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın istifalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ise “bakarız arkadaşlar” demekle yetindiği öğrenildi. Kulislere Kılıçdaroğlu’nun “Daha önce iki kez istifalarını istedim ama etmediler” dediği iddiası da kulislere yansırken toplantı sonrası Milliyet’e yapılan değerlendirmelerde, “Genel Merkez’in konuyu büyütmeme” eğiliminde olacağı ifade edildi. CHP kulislerinde Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın istifasının istenmesi halinde parti grubunda konunun verilecek bir güvensizlik önergesi ile güven oylamasına dönüşebileceği, bunun da siyasi açıdan risk oluşturabileceği konuşuluyor.

CHP kulisleri: Eylül ayında tasfiye başlar

İnternete düşen videoya ilişkin CHP’li yöneticiler Milliyet’e özetle şu görüşleri aktardılar: “Ekip çok bomba bir ekip. Kongre süreçlerini konuşuyorlar. Bir değişim var, manifestosunu Bülent Tezcan yazıyor, örgütlenmesini Tekin Bingöl yapıyor. Parti üst kurullarının idaresinde Gökhan Günaydın var. Buradan nasıl bir değişim çıkacak? 7 dönem milletvekilliği yapmış, partinin bütün kritik kararlarında imzası olanlar, son milletvekili listesini yapanlar orada. Orada Genel Başkan’ın temsiliyetinde bulunan kişilerin olması ve hâlâ görevde bulunmalarında problem var. O toplantıda Ekrem Bey’in rahatsız olacağı bir şey yok. Ekrem Bey niyetini açıkça söyledi. O toplantıda Tek sıkıntı, toplantıya katılanlar. Siz rutin toplantılarda bunları mı konuşuyorsunuz? Hiçbir PM üyesi belediye başkanından talimat alamaz. Bir belediye başkanı talimat veremez. Bu görüntü partinin tüzel hukukuna da aykırı.

Değişimin A Takımı ortaya çıktı. Olay bu. İhanet bu. Bunların hepsi demokrasi havarisi oldu, yıllardır örgütler görevden alınıyor, niye sesiniz çıkmıyor. Olağanüstü PM’ye gerek yok ki bizim tüzüğümüze göre yapılan itirazlar ilk PM’de görüşülür. Bunun için olağanüstü toplamaya gerek var mı? Bu süreç bu arkadaşların tasfiyesine gider. Genel Başkan eylüle kadar bekler, sonra operasyona başlar.”