Kayseri'de korkunç olay! 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 1453. Sokak’ta bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları olan E.K. (19) evinin salonunda kendini astı.

Yakınlarının E.K.'yi hareketsiz halde görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde E.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.