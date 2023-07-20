BIST 6.603
DOLAR 26,93
EURO 30,22
ALTIN 1.714,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sevgililer mutfakta aşka gelince biri hastanelik diğeri karakolluk oldu

Sevgililer mutfakta aşka gelince biri hastanelik diğeri karakolluk oldu

DENİZLİ'de Pamukkale ilçesinde bıçakla yaralanan genç kızın, yemek yapan erkek arkadaşına sarılmaya çalışırken yanlışlıkla bıçaklandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kaldığı apartta bıçakla yaralanan Tuğçe K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sırtından hafif şekilde yaralanan genç kız, tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Tuğçe K.’nın yaralanmasına neden olan erkek arkadaşı H.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayın kazayla yaşandığını savunan H.B.’in ifadesinde; mutfakta yemek yaparken kız arkadaşının kendisine sarılmaya çalışması sonucu bıçağın ucunun sırtına değdiğini, 112’yi arayıp panik halinde yardım isteyince durumun yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

H.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayda yaralanan Tuğçe K.’nın da sevgilisinden şikayetçi olmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş
Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...
Adanalılar sıcaktan ne yapacağını şaşırdı, dönercide buzlu servis başladı
Adanalılar sıcaktan ne yapacağını şaşırdı, dönercide buzlu servis başladı
İstanbul’un alışveriş caddelerinde mağazalara talep ve ziyaretçi sayısı artıyor
İstanbul’un alışveriş caddelerinde mağazalara talep ve ziyaretçi sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC’ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC’ye gitti
İran'da başörtüsü devriyesi yeniden başladı! Polis sadece uyaracak!
İran'da başörtüsü devriyesi yeniden başladı! Polis sadece uyaracak!
Günlük 1000 liraya usta bulamıyorlar! Esnaf dert yandı
Günlük 1000 liraya usta bulamıyorlar! Esnaf dert yandı
Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı!
Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı!
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Tayland'da iki Türk turist ülke gündemine oturdu! Kahraman ilan edildiler...
Tayland'da iki Türk turist ülke gündemine oturdu! Kahraman ilan edildiler...
Bursa'da Acemler–Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor
Bursa'da Acemler–Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor
İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi!