Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,95 yükselişle 6.633,44 puandan başladı.

Abone ol

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,16 puan artışla ve yüzde 0,95 değer kazanarak 6.633,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78'le inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,05 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 değer kazancıyla 6.571,28 puandan tamamladı.