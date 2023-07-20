BIST 6.603
DOLAR 26,93
EURO 30,22
ALTIN 1.714,62
HABER /  EKONOMİ

Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları

Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Haftanın yeni işlem gününde gram altında iki ayın zirvesi görüldü. Dolar kurunu takip eden altın fiyatlarında uzmanlar yükselişin devam edeceğini bildiriyor. Gram altında beklenti ne, altın ne kadar olacak?

Abone ol

Gram altın  sabah saatlerinde rekor tazeleyerek yeni zirvesini gördü. Sabah saatlerinde 1719 TL'ye ulaşan gram altın şu sıralar 1715 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altında da 2 bin 800 lira aşıldı.

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Merkez'in 26 ay sonra faiz artımı kararı sonrası gram altın bir anda fırlamıştı.Ekonomistler Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. 

20 Temmuz altın fiyatları

Gram altın:1.715,03-1.715,32

Çeyrek altın: 2.806,00-2.861,00

Cumhuriyet altını: 11.221,00-11.392,00

Yarım altın: 5.610,00- 5.722,00

 Ekonomist Hatice Kolçak yükselişin devam edeceğini belirtti ve "Artık kurdaki beklentim 30-31 liraya çıktığı için artık gram altında beklentim 2 bin lira ve üzerini bekliyorum. Gram altın yukarı, dolar yukarı. " ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de TV100'deki yazısında şunları kaydetti:

"TCMB faiz artıracak ancak kurlara bir şey yansımayacak. Piyasalara moral veremeyecek. Güveni tekrar kazanamayacak. Rakamlar tarafında oynama mutlaka olabilir. Ancak iyimserliği destekleyen, TL’ye rahat bir nefes aldıracak beklenti şimdilik yok.  Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması çok önemli. Bu kadar büyük zamlar ve enflasyon karşısında zaten tamamen korunacak bir şey yok. Döviz, borsa, altın vesaire bunlar kısmen korudu. Tamamen korunmak gibi bir durum şu anda yok." 

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Küresel çelik endüstrisinde alarm çanları çalıyor!
Küresel çelik endüstrisinde alarm çanları çalıyor!
Rusya'dan Türk domatesi için yeni karar
Rusya'dan Türk domatesi için yeni karar
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kayseri'de korkunç olay! 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi
Kayseri'de korkunç olay! 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi
Sevgililer mutfakta aşka gelince biri hastanelik diğeri karakolluk oldu
Sevgililer mutfakta aşka gelince biri hastanelik diğeri karakolluk oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş
Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...
Adanalılar sıcaktan ne yapacağını şaşırdı, dönercide buzlu servis başladı
Adanalılar sıcaktan ne yapacağını şaşırdı, dönercide buzlu servis başladı
İstanbul’un alışveriş caddelerinde mağazalara talep ve ziyaretçi sayısı artıyor
İstanbul’un alışveriş caddelerinde mağazalara talep ve ziyaretçi sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC’ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC’ye gitti