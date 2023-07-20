Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Haftanın yeni işlem gününde gram altında iki ayın zirvesi görüldü. Dolar kurunu takip eden altın fiyatlarında uzmanlar yükselişin devam edeceğini bildiriyor. Gram altında beklenti ne, altın ne kadar olacak?

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Gram altın sabah saatlerinde rekor tazeleyerek yeni zirvesini gördü. Sabah saatlerinde 1719 TL'ye ulaşan gram altın şu sıralar 1715 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altında da 2 bin 800 lira aşıldı.

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Merkez'in 26 ay sonra faiz artımı kararı sonrası gram altın bir anda fırlamıştı.Ekonomistler Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu.

20 Temmuz altın fiyatları Gram altın:1.715,03-1.715,32 Çeyrek altın: 2.806,00-2.861,00 Cumhuriyet altını: 11.221,00-11.392,00 Yarım altın: 5.610,00- 5.722,00

Ekonomist Hatice Kolçak yükselişin devam edeceğini belirtti ve "Artık kurdaki beklentim 30-31 liraya çıktığı için artık gram altında beklentim 2 bin lira ve üzerini bekliyorum. Gram altın yukarı, dolar yukarı. " ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de TV100'deki yazısında şunları kaydetti:

"TCMB faiz artıracak ancak kurlara bir şey yansımayacak. Piyasalara moral veremeyecek. Güveni tekrar kazanamayacak. Rakamlar tarafında oynama mutlaka olabilir. Ancak iyimserliği destekleyen, TL’ye rahat bir nefes aldıracak beklenti şimdilik yok. Yatırımcının mevcut pozisyonunu koruması çok önemli. Bu kadar büyük zamlar ve enflasyon karşısında zaten tamamen korunacak bir şey yok. Döviz, borsa, altın vesaire bunlar kısmen korudu. Tamamen korunmak gibi bir durum şu anda yok."