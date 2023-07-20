BIST 6.619
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.714,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da jandarma 2 hükümlüyü yakaladı

Antalya'da jandarma 2 hükümlüyü yakaladı

ANTALYA'DA haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 20 suç kaydı ve 15 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ile 24 suç kaydı ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!
Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!
Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları
Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları
Suriyeli kadın yolda bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla birlikte emniyete götürdü
Suriyeli kadın yolda bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla birlikte emniyete götürdü
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Küresel çelik endüstrisinde alarm çanları çalıyor!
Küresel çelik endüstrisinde alarm çanları çalıyor!
Rusya'dan Türk domatesi için yeni karar
Rusya'dan Türk domatesi için yeni karar
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kayseri'de korkunç olay! 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi
Kayseri'de korkunç olay! 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi
Sevgililer mutfakta aşka gelince biri hastanelik diğeri karakolluk oldu
Sevgililer mutfakta aşka gelince biri hastanelik diğeri karakolluk oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş
Darbe toplantısının kaydını izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi: Nutku tutulmuş
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...