BIST 6.619
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,05
HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği'nden "büyük gıda krizi" uyarısı!

Avrupa Birliği'nden "büyük gıda krizi" uyarısı!

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar. Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığını, son gelişmelerin "büyük bir gıda krizine yol açacağını" belirtti.

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna'daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna'nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell, "Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar." dedi.

Rusya'nın yaptıklarını "barbarca" olarak nitelendiren Borrell, "Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak." diye konuştu.

AB'den Ukrayna'ya 20 milyar avroluk destek iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıya video konferans ile bağlanacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya uzun vadede nasıl destek verileceğini ele alacaklarını bildirdi.

Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nun "çok ciddi miktarda" artırılması gerektiğini, bunun için bir plan hazırladığını ve bakanların plana onay vermesini umduğunu dile getirdi.

Hazırladığı teklif konusunda rakam belirtmeyen ve öncelikle bakanların onayını alması gerektiğini söyleyen Borrell, "Ukrayna'nın aydan aya değil, uzun vadeli yapısal ve sürekli bir desteği ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında AB'nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna'ya 20 milyar avro ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi
Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi
Bodrumspor'un başarısında pay sahibi Gökdeniz Bayrakdar hedefini açıkladı
Bodrumspor'un başarısında pay sahibi Gökdeniz Bayrakdar hedefini açıkladı
Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek!
Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek!
İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi
İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi
Milli elektrikli motorlar askeri araçları yürütmeye hazır!
Milli elektrikli motorlar askeri araçları yürütmeye hazır!
Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk yarıda 1 milyar dolara yaklaştı!
Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk yarıda 1 milyar dolara yaklaştı!
Universal Studios'tan emekçi düşmanlığı!
Universal Studios'tan emekçi düşmanlığı!
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
Antalya'da jandarma 2 hükümlüyü yakaladı
Antalya'da jandarma 2 hükümlüyü yakaladı
Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!
Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!
Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları
Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları
Suriyeli kadın yolda bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla birlikte emniyete götürdü
Suriyeli kadın yolda bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla birlikte emniyete götürdü