Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün parti içi muhalefetten 6 kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Bu isimlerden en dikkat çekeni İYİ Part Merkez Disiplin Kurulu eski Başkanı Ethem Baykal oldu. Seçimlerin ardından Meral Akşener'e yönelik ağır eleştiriler getiren Baka, ihraç kararının ardından sosyal medya üzerinden Akşener'i adeta bombaladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın galip gelmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e istifa çağrısında bulunan eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ve 5 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Disiplin kuruluna sevk edilen Ethem Baykal, sosyal medya hesabından isim vermeden Meral Akşener'i topa tuttu. Baykal, paylaşımlarında “Seviye alçakla çukur arasındadır”, “FETÖ’den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır” ve “Parti Fetnokrat yapıdadır” ifadelerini kullandı.

Akşener'e 'FETÖ'den aklan' demişti

Ethem Baykal, kurultay öncesi "Akşener'in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım.." demiş ve eklemişti: "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin. Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.