BIST 6.619
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,05
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi

Meral Akşener ihraç istemiyle disipline verdi! Ethem Baykal'dan çok ağır cevap geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün parti içi muhalefetten 6 kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Bu isimlerden en dikkat çekeni İYİ Part Merkez Disiplin Kurulu eski Başkanı Ethem Baykal oldu. Seçimlerin ardından Meral Akşener'e yönelik ağır eleştiriler getiren Baka, ihraç kararının ardından sosyal medya üzerinden Akşener'i adeta bombaladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın galip gelmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e istifa çağrısında bulunan eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ve 5 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Disiplin kuruluna sevk edilen Ethem Baykal, sosyal medya hesabından isim vermeden Meral Akşener'i topa tuttu. Baykal, paylaşımlarında “Seviye alçakla çukur arasındadır”, “FETÖ’den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır” ve “Parti Fetnokrat yapıdadır” ifadelerini kullandı.

Akşener'e 'FETÖ'den aklan' demişti

Ethem Baykal, kurultay öncesi "Akşener'in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım.." demiş ve eklemişti: "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin. Baba-oğul ve mommye güle güle diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrumspor'un başarısında pay sahibi Gökdeniz Bayrakdar hedefini açıkladı
Bodrumspor'un başarısında pay sahibi Gökdeniz Bayrakdar hedefini açıkladı
Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek!
Türk uzay aracının dizaynında sona gelindi, imalata geçilecek!
İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi
İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi
Milli elektrikli motorlar askeri araçları yürütmeye hazır!
Milli elektrikli motorlar askeri araçları yürütmeye hazır!
Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk yarıda 1 milyar dolara yaklaştı!
Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk yarıda 1 milyar dolara yaklaştı!
Universal Studios'tan emekçi düşmanlığı!
Universal Studios'tan emekçi düşmanlığı!
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
PKK'nın yurt dışı kasası Konya'da yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı PKK kurucusunun kardeşi
Antalya'da jandarma 2 hükümlüyü yakaladı
Antalya'da jandarma 2 hükümlüyü yakaladı
Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!
Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!
Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları
Altında beklenen oldu 2 ayın zirvesine çıktı! Gram altın 1700 lirayı aştı 20 Temmuz altın fiyatları
Suriyeli kadın yolda bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla birlikte emniyete götürdü
Suriyeli kadın yolda bulduğu cüzdanı içindeki bin 920 dolarla birlikte emniyete götürdü
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Yeni Zelanda'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var