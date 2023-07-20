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HABER /  DÜNYA

İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi

İş insanını kobrayla öldürdüler arabasına bindi feci şekilde can verdi

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Haldwani kentinde 5 kişi, bir iş insanını öldürmek için kobra kullandı. Üstelik bu cinayet için yılan terbiyecisi kiralandı.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Haldwani kentinde bir iş insanı arabasında ölü bulundu.

Soruşturmanın ilk aşamasında 30 yaşındaki iş insanı Ankit Chauhan'ın kapalı kaldığı araçta karbon monoksitten zehirlendiğinin düşünüldü. Ancak daha sonradan cansız bedeninin üzerinde yılan ısırığı izleri olduğu fark edildi.

Otopsi raporunun sonuçlarında 30 yaşındaki iş insanının ölümüne neden olanın "yılan zehri" olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası incelemeleri ve Chauhan'ın arama kayıtlarına bakıldığında, Mahi adında bir kadınla temasta olduğu öğrenildi.

Mahi adlı kadının, hayatını kaybeden iş insanının kız arkadaşı olduğu, cinayet için bir yılan terbiyecisi ve 3 arkadaşı ile anlaştığı düşünülüyor.

Polisin açıklamalarına göre Chauhan'a alkol veya benzeri bir madde içirerek bilincini kaybetmesine neden olundu ve ardından kobra üzerine bırakıldı.

Cinayete kaza görünümü vermek suçlamasıyla bir yılan terbiyecisini tutukladı, olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer 4 kişi ise firar etti.

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