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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.  A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.

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FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.

İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

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