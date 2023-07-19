BIST 6.393
DOLAR 26,94
EURO 30,24
ALTIN 1.712,51

'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama

|
'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, eleştirilen 'Umre' fotoğrafıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, Umre ziyareti yaptığını duyurdu.

18
'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama

Umreden tesettürlü fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk "Milletin parasıyla/vergileriyle bedavaya Umre yaptın" tarzı ifadelere maruz kaldı. Öztürk'e yönelik eleştirileri haksız bulanlar da oldu.

28
'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama

Sosyal medyada bir anda tartışma konusu olan Öztürk, eleştirilere yanıt verdi.

38
'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama

"Gece 2.30'da gittim, yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim; kalktım, gittim" diyen Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

48