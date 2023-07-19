'Umre' fotoğrafı bir anda gündeme oturdu! Fulya Öztürk'ten açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, eleştirilen 'Umre' fotoğrafıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, Umre ziyareti yaptığını duyurdu.
Umreden tesettürlü fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk "Milletin parasıyla/vergileriyle bedavaya Umre yaptın" tarzı ifadelere maruz kaldı. Öztürk'e yönelik eleştirileri haksız bulanlar da oldu.
Sosyal medyada bir anda tartışma konusu olan Öztürk, eleştirilere yanıt verdi.
"Gece 2.30'da gittim, yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim; kalktım, gittim" diyen Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı: