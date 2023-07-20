Meral Akşener'e zehir zemberek sözler! İhraç kavgası! Sinan Oğan'a nasıl tuzak kurdun anlat

İyi Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek iddialarda bulundu. "Bu saatten sonra konuşacağız" diyen Ertugan, "Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım. Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle" dedi.

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İyi Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Ertugan, "Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi, sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın" dedi.

Disiplin mi çok da tın, sen düşün

İyi Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak, Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ertugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Disiplin mi, Çokta Tın, sen düşün... Vayyy emek dolandırıcısı. Vayyy...

Oğlunun milletvekili yaptığı kişiler...

- Sene 2015 beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8. yılını verdim. 3 adet mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde, 'Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma' demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler.

Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım

- Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım. Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimizde bilsin. Şahitli...

WhatssAp mesajın elimde duruyor!

Ayrıca, 'Musa Başkan onların hepsini ters düz yapacağım' diyerek bana mesaj gönderdin. WhatssAp mesajın elimde duruyor. Dediğini yaptın. Herkesi ters düz yaptın. Beni de kalleşçe... Parti içinde insanları birbirine düşürdün sonra onlardan kurtulmak için oyun kurdun.

Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım

- Ayrıca rahmetli Fatih Doğrucan'la yazışmalarının bir kısmı bende de var. Paylaşacağım ve karar milletin. Bu saatten sonra senin yeni kurbanlar bulup onları kullanmanı parti içinde ülkücüleri birbirine düşürmeni engellemeye çalışacağım. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Kitap haline getireceğim, gerçekleri anlatarak.

"Hakkım haram olsun"

- Yukarda bahsettiğim gibi. Parti kurulup 2018 genel seçimlerine kadar bana devamlı 'hakkını helal et, hakkını helal et' demiştin. Cevap vermemiştim. Şimdi söylüyorum. Haram olsun, haram olsun, zehir zıkkım olsun"