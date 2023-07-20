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Muğla'da tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü!

Muğla'da tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü!

MUĞLA'nın SEYDİKEMER ilçesinde tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Batuhan Karagül (24) idaresindeki 07 APY 179 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen mevkisinde, İsmail C'nin (61) kullandığı 48 GY 343 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karagül ile otomobildeki Aziz Köse'nin (22) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı İsmail C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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