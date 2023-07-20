TYT'de 3.5 milyon kişi arasından birinci oldu! Haberi akrabalarından alan Harun: Benim için çok büyük sürpriz oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 120 soruya doğru cevap veren Harun Durak, birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Abone ol

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesinde okuyan Harun Durak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT alanında tüm sorulara doğru cevap vererek 3 milyon 527 bin 443 kişi arasından birinci oldu. Ailesini de gururlandıran Durak, yaptığı açıklamada bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini belirtti.

Durak, birinci olmanın güzel bir duygu olduğunu ve gururlandığını söyledi. Bu kadar iyi bir sonuç beklemediğini ifade eden Durak, sonucun beklediğinden daha iyi geldiğini ve şaşırdığını anlattı.

"Akrabamız arayıp 'Hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi"

Durak, sınav sonucunu İstanbul'daki akrabalarının telefonla arayarak söylediğini ifade ederek, "Sabah İstanbul'dan bir akrabamız aradı. 'Hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de bir şaşırdık. Sonra bilgisayardan baktık, sonucu öyle öğrendik" dedi.

"Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu"

Konu eksikliklerini tamamlayarak sınava hazırlandığını belirten Durak, "Sınava genelde eksiklerimi yani eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsanın eksiklerine yönelmesi gerekiyor böyle şeylerde. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun hepsini çözdüm ama konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak yaptım. Hedefim bilgisayar mühendisliği, okula henüz karar vermedim. Denemelerde TYT'de soruları hiç ful yapmadım. Yani onun için ben de biraz şaşırdım. TYT'yi fullemek benim için de çok büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Baba ve anne konuştu: Çok gayretliydi

Oğlu ile gurur duyduğunu ifade eden baba Seyfi Durak ise, "SGK'lı olarak bir firmada fabrikada çalışıyorum. Gurur duyuyorum, mutluyum. Oğlumun başarısından dolayı çok memnunum. Yani beklemiyorduk böyle bir sonuç. Allah razı olsun. Çok çalıştı. Bu şekilde çalıştığını gördükçe gözün bozulacak diye söylüyordum. Çok gayretliydi. Dediğim gibi yani saat on birlere, on ikilere kadar ders çalıştı. Bundan sonra inşallah meyvelerini alacak’’ diye konuştu.

Anne Esra Durak da, ‘‘Hep anne baba bir şey öğretmiyor çocuklara, çocukların da annelere, babalara öğrettiği şeyler var. Harun bana azmedince nelerin başarılabileceğini öğretti. Daha çok azmine hayrandım ben onun. Yanıltmadı. Teşekkür ediyorum bize bu gururu yaşattığı için" şeklinde konuştu.