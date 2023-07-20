Burak Sergen'in nafaka isyanı: Evini sattı, kredi çekti yine olmadı! Eski eşine ateş püskürdü, 'Korkuyorum' dedi
Burak Sergen, anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen ile 'nafaka' yüzünden sorunlar yaşıyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödeyemediği için üç ay hapis cezası aldığını açıkladı. Sergen nafakayı ödemek için mallarına konan hacizleri anlatırken eşine de isyan etti.
Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine can veren Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile 2018'de tek celsede boşanmıştı. Nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, ayrılığın ardından 14 yaşındaki oğlu ve eski eşini Ulus'taki evine yerleştirmişti. Ancak eski karı koca arasında nafaka krizi çıktı.
Önceki gün yine nafaka davası için mahkemeye giden Sergen, yaşanan nafaka davası ile ilgili gazetecilere bir basın açıklamasında bulundu.
Bir ev, üç araba...
Mağdur olduğunu dile getiren Sergen, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim 5 kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının hacizi çocuğuma ve eşine verildi.
-Eğitim, spor giderleri, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. Ben 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve hep yaptım" dedi.