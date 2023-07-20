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Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti dudak uçuklattı!

Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti dudak uçuklattı!

YKS sınav sonuçları bugün açıklanmasıyla birlikte, Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti de belli oldu.

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Koç Üniversitesi, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için ücret tarifesini açıkladı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu yıl ilk kez yerleşen öğrenciler için tıp fakültesi dışındaki programlar 520 bin lira olarak belirlendi. Bu ücret, geçen yıl 278 bin liraydı.

Yabancı dil hazırlık programı ücretinin tüm bölümler için 520 bin lira olduğu duyuruldu.

Yarı burslu ve tam burslu öğrencilerin yerleştiği tıp fakültesinin ücreti ise 358 bin lira oldu. 

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