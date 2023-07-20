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Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’

Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’

Tahıl koridoru krizi yaşanıyor. Rusya, koridordan geçen günlerde ayrılmış ve geri dönmek için şartlarını açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaşananlar için "Büyük bir gıda krizine yol açacak" yorumunu yaptı.

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Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna'daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

"Aynı zamanda tahılı yakıyorlar"

Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna'nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell, "Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar." dedi.

"Dünyada büyük bir krize neden olacak"

Rusya'nın yaptıklarını "barbarca" olarak nitelendiren Borrell, "Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak." diye konuştu.

20 milyar avroluk destek iddiası

Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nun "çok ciddi miktarda" artırılması gerektiğini, bunun için bir plan hazırladığını ve bakanların plana onay vermesini umduğunu dile getirdi.

 Borrell, "Ukrayna'nın aydan aya değil, uzun vadeli yapısal ve sürekli bir desteği ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında AB'nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna'ya 20 milyar avro ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

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