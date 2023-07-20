Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılıyor! Gündüzü başka gecesi çok başka: Onlar Temmuz ayında soba yakıyor!

Sakinliği ve huzuru arayanların vazgeçilmez adresi olan yüksek rakımlı Gümüşhane yaylaları, serin ve temiz havasıyla dikkat çekerken keşfedilmeyi bekleyen bir doğa hazinesi olan yaylalarda Temmuz ayının son günlerinde bile akşam saatlerinde sobalar istisnasız her akşam yakılıyor.