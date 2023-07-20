Bedelli askerlik ücretine zam geldi! İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti...

Zam fırtınasına bedelli askerlik ücreti de katıldı. Memur maaşlarına gelen zam sonrası Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 lira olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Albay Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.