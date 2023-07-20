BIST 6.657
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,14
HABER /  DÜNYA

3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için kiralık katil tuttu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için kiralık katil tuttu

ABD'nin Florida eyaletinde 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için "sahte kiralık katil sitesinden" tetikçi kiralayan anne gözaltına alındı.

Abone ol

New York Post'un haberine göre, 18 yaşındaki Jazmin Paez isimli anne, cinayete azmettirme ve iletişim araçlarını yasa dışı amaçlarla kullanmakla suçlanıyor.

Tetikçi tutmak isteyenleri tespit etmek ve yakalamak için kurulan "sahte kiralık katil sitesine" başvuran anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için internet sitesinin sahibiyle iletişime geçti.

Mahkeme belgelerine göre anne, sahte internet sitesinde 3 yaşındaki oğlunun resimlerini ve söz konusu cinayet sırasında olacağı adresi paylaştı ve cinayetin bir tarihe kadar tamamlanmasını istedi.

Site sahibinin olayı polise iletmesi üzerine kiralık katil rolü yaparak görüşme başlatan dedektifler, annenin, 3 yaşındaki oğlunun öldürülmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini aktardı.

IP adresi üzerinden konum tespiti yapan dedektifler, anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun büyükannesi, annenin çocuğa zarar verme niyetinde olduğunu teyit etti.

Anne, Miami-Dade hapishanesine gönderilirken 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’
Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’
Cami tuvaletinden musluk çaldılar, mahkemeden iki sanığa büyük ceza
Cami tuvaletinden musluk çaldılar, mahkemeden iki sanığa büyük ceza
Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti dudak uçuklattı!
Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti dudak uçuklattı!
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti yerel seçimler için harekete geçti
Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti yerel seçimler için harekete geçti
Bedelli askerlik ücretine zam geldi! İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti...
Bedelli askerlik ücretine zam geldi! İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti...
Abdulkadir Selvi, Fulya Öztürk'ü eleştirenlere "Siz neredeydiniz?" diye sordu: Kimseye yedirmeyiz
Abdulkadir Selvi, Fulya Öztürk'ü eleştirenlere "Siz neredeydiniz?" diye sordu: Kimseye yedirmeyiz
Göz kapağı estetiği ile daha genç görünmek mümkün!
Göz kapağı estetiği ile daha genç görünmek mümkün!
Tahıl koridoru anlaşmasında flaş gelişme! MSB son durumu açıkladı: Rus heyet İstanbul'dan ayrıldı!
Tahıl koridoru anlaşmasında flaş gelişme! MSB son durumu açıkladı: Rus heyet İstanbul'dan ayrıldı!
Aydın'da Analig Tenis Bölge Turnuvaları heyecanı yaşanıyor
Aydın'da Analig Tenis Bölge Turnuvaları heyecanı yaşanıyor
TFF kabul etti! Yeni Malatyaspor ligden çekildi
TFF kabul etti! Yeni Malatyaspor ligden çekildi
Muğla'da tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü!
Muğla'da tuğla yüklü tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü!
Antalyaspor, Iraklı Ali Jasim'i kadrosuna kattı!
Antalyaspor, Iraklı Ali Jasim'i kadrosuna kattı!