Kaleseramik, halka arzdan gelecek kaynağın yüzde 80'ini yatırımlara aktaracak

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Halka arz gelirinden kaynaklanan kaynağın yüzde 80'ine yakını seramik levha fabrikası, banyo ürün grubu ve sürdürülebilirlik yatırımlarında kullanılacak, yüzde 20'si de dönem borçlarının azaltılmasında kullanılacak." dedi.

Abone ol

Altuğ Akbaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kaleseramik'in 1957 senesinde Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulduğunu, 66'ıncı yaşını kutlayan şirketin 56 milyon metrekarelik seramik kaplama malzemesi kapasitesiyle Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın beşinci, dünyanın on sekizinci büyük üretimini yapan bir şirket olduğunu aktardı.

Kaleseramik'in 66 yılında banyo ürün grupları, banyo mobilyası, seramik sağlık gereçleri, armatür gibi tüm birleştirici unsurları da barındıran bir şirket olduğunu dile getiren Akbaş, "Kaleseramik, toplam 1.300 dönüm arazi içerisinde 475 dönümü kapalı olan üretim tesisiyle dünyanın, Avrupa'nın, Türkiye'nin sayılı üreticilerinden ve şirketlerinden." diye konuştu.

Akbaş, Kaleseramik'in halka arz edilmek için aslında İbrahim Bodur Bey'in zamanından bu yana bu konuda çok çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bugüne kısmetmiş. Zeynep Bodur Okyay Hanım'ın yönlendirmesi, önderliği, liderliğiyle bu sene buna niyet ettik. Sene başından beri çalışıyoruz. Son üç yılda iyi bir performans gösteren Kaleseramik bu performansına itimaden halka arıza olma kararı aldı. Bayağı çalışması hararetli bir süreç geçirdik ama çok mutluyuz. Bugün hem de kuruluş yıl dönümümüz olan 27 Temmuz Seramik Bayramı'nda inşallah borsada gongumuzu çalıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Katma değeri yüksek, şirketi yarının dünyasına taşıyacak ürün gruplarına daha çok konsantre olmuş durumda olduklarını aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Halihazırda bitmiş, 27 Temmuz'da açılışı yapılacak olan büyük ebat seramik levha fabrikamızı açıyoruz. 27 Temmuz'da onun da kurdelesi kesiliyor olacak. O da güzel bir tesadüf oldu. Bu ve bunun gibi yatırımları devam ettiriyor olacağız. Halka arz gelirinden kaynaklanan kaynağın yüzde 80'ine yakını seramik levha fabrikası, banyo ürün grubu ve sürdürülebilirlik yatırımlarında kullanılacak, yüzde 20'si de dönem borçlarının azaltılmasında kullanılacak."

"Kaleseramik, son üç yılda kabaca dört kat artan bir performans gösterdi"

Kaleseramik Genel Müdürü Akbaş, Kaleseramik'in son üç yılda kabaca dört kat, üç kat artan bir performans gösterdiğini aktararak, 2023 yılı içerisinde de şirketin performansını devam ettireceğini, şu anki planlamalara uygun gidildiğini dile getirdi.

2023 yılından umutlu olduklarına işaret eden Akbaş, "2023 yılının da yurt içinde ve yurt dışındaki performansımızın planladığımız şekilde geçeceğinden eminiz. Kaleseramik'in yurt dışı bacağı da çok kuvvetlidir. Toplam performansımızın yüzde 30'u yurt dışından kaynaklıdır, gelmektedir. Bu oran yüzde 40-45'ler civarındaydı. Geçen sene bir miktar düşer gibi oldu. Bütün Türkiye için bu oldu ama aynı performansı yine 2023'ten itibaren tekrar yakalayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaleseramik'in 86 ülkede performans gösterdiğine dikkati çeken Akbaş, "86 ülkede 160'dan fazla noktada ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Kanada, İsrail, Pakistan, hatta seramik üretiminin neredeyse büyük çoğunluğunu yapan Çin'e dahi ihracatımız var. Çin'e dahi performans gösteriyoruz." dedi.

Markalı büyümek ve markalarıyla birlikte büyüme stratejilerinin olduğuna işaret eden Akbaş, şunları söyledi:

"Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Fas, Irak, Pakistan, Kamerun, Kıbrıs, Moğolistan, Kazakistan gibi ülkeler de bunu hedefliyoruz. Bu tip ülkelerde markalı büyümemizi destekliyor ve yönetiyor olacağız. Onun dışında bazı ülkelerde başkalarının markasıyla da yaptığımız ihracatımız var. Hepsini birlikte büyütüyor olacağız. Çalışma prensimizin prensibimizin mottosu, ihracatta büyümek değil, yurt dışında büyümek. Dolayısıyla sadece mağazalarımızda değil, yatırımlarla da yurt dışında büyümeyi planlıyoruz."

"Halka arzdan gelecek bedelin yaklaşık yüzde 80'ni yatırımlara aktarılacak"

Halka arzdan gelecek bedelin yaklaşık yüzde 80'inin yatırımlara aktarılıyor olacağını aktaran Altuğ Akbaş, üretim yatırımları adına olan kısmının yüzde 50'sinin yurt içinde, yüzde 6'sının yurt dışı yatırımlarında kullanılacağını kaydetti.

Akbaş, yurt dışı yatırımlarından kastının sadece üretim tesisi adına olmadığını, kiralama ve hat kullanımı yatırımlarını da dahil ettiklerini ifade ederek, "Şu anda halihazırda yapmış olduğumuz seramik levha yatırımının benzerlerini farklı ebatlarda örnek 120'ye 280 ebatlarda yine yurt içinde üretmek kaydıyla Çan'da yapıyor olacağız. Bunun dışında seramik levha hatlarımızı geliştiriyor olacağız. Banyo ürün grubunda bazı yatırımlarımız olacak ve yine bunlar kadar önemsediğimiz, sürdürülebilirlik yatırımlarımız olacak. Yatırımlarımızı buralara kanalize ediyor olacağız." şeklinde konuştu.

Halka arzla birlikte borsa ortamına kendilerinin halka açılmış olacaklarını aktaran Akbaş, "Borsa, yatırımcı için gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın konjonktürel durumu nedeniyle cazip bir platform. Biz de bu cazip platformun devam edeceğini öngörüyoruz, düşünüyoruz. Kale seramikte bu cazip platformda cazip bir ürün, cazip bir firma olarak olacaktır, oranın yıldızı olacaktır diye tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.