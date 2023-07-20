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Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0

Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0

KARABÜK'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Fransa'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finale yükseldi.

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Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk seti 25-18 ve ikinci seti 25-21 kazandı Üçüncü sette de rakibine 27-25 üstünlük sağlayan milli takım, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.

Milliler, bugün oynanacak İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 22 Temmuz Cumartesi final maçına çıkacak.

"Şampiyonluğa hazırız"

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 3-0 kazanmayı bildiklerini söyledi.

Seyirciye güzel maç izlettiklerini belirten Çarkçı, "Saat 16.00'da kadınların maçı var. Herkesi maça davet ediyorum. Bizim için çok önemli. İnşallah o maçı da kazanarak, her iki takımda da finali görüp şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluğa hazırız. Cumartesi günü final oynayacağız. Tüm Karabük halkını maça davet ediyorum." dedi.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

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