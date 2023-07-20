BIST 6.657
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.715,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bodrum'a "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi!

Bodrum'a "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi!

Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Resilient Lady" Muğla'nın Bodrum ilçesine 1361 turist getirdi.

Abone ol

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 1361 yolcu ile 1109 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0
Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Fransa: 0
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Faiz artırımı piyasanın beklentisinin çok altında kaldı
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Faiz artırımı piyasanın beklentisinin çok altında kaldı
Eski kız arkadaşının iş yerine gidip dehşet saçtı!
Eski kız arkadaşının iş yerine gidip dehşet saçtı!
İBB, öğrencilerin YKS tercihleri için danışmanlık merkezleri kurdu!
İBB, öğrencilerin YKS tercihleri için danışmanlık merkezleri kurdu!
Kaleseramik, halka arzdan gelecek kaynağın yüzde 80'ini yatırımlara aktaracak
Kaleseramik, halka arzdan gelecek kaynağın yüzde 80'ini yatırımlara aktaracak
'Doktor Kıyamet' olarak bilinen yatırımcı Marc Faber'den Türkiye yorumu
'Doktor Kıyamet' olarak bilinen yatırımcı Marc Faber'den Türkiye yorumu
İstanbul'da "düşük ayarlı" altın operasyonu!
İstanbul'da "düşük ayarlı" altın operasyonu!
Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu o anlar görüntülendi
Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu o anlar görüntülendi
TYT'de 3.5 milyon kişi arasından birinci oldu! Haberi akrabalarından alan Harun: Benim için çok büyük sürpriz oldu
TYT'de 3.5 milyon kişi arasından birinci oldu! Haberi akrabalarından alan Harun: Benim için çok büyük sürpriz oldu
3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için kiralık katil tuttu
3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için kiralık katil tuttu
Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’
Büyük kriz kapıda! AB’den ortalığı karıştıracak Rusya iddiası: ‘Yakıyorlar’
Cami tuvaletinden musluk çaldılar, mahkemeden iki sanığa büyük ceza
Cami tuvaletinden musluk çaldılar, mahkemeden iki sanığa büyük ceza