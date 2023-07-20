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İstanbul'da sokak köpekleri toplanacak! İstanbul Valisi Gül'den kaymakamlık ve belediyelere talimat

İstanbul'da sokak köpekleri toplanacak! İstanbul Valisi Gül'den kaymakamlık ve belediyelere talimat

Sokak köpeklerinin insanlara saldırması sonucu ölüm ve yaralanmalar her geçen gün artarken, İstanbul'da yeni bir karar devreye girdi. İstanbul Valisi Davut Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin bakımevlerini aktif hale getirmeleri, olan belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

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İstanbul Valisi Davut Gül 'başıboş sokak köpekleri' sorununa neşter vurdu. Sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları vatandaşların ağır yaralanmaları ya da ölümleriyle Türkiye’de gündemden düşmüyor. Sahipleri tarafından sokağa terkedilen ya da kısırlaştırmanın yeterli olmamasıyla kontrolsüzce çoğalan sokak köpeklerinin oluşturduğu tehdit gittikçe artıyor.

Vali Gül'den 39 ilçeye talimat gitti

5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Haziran’da İstanbul'da göreve başladı. Vatandaşların ‘sokak köpeklerini toplayın’ çağrılarına kayıtsız kalmayan Gül, 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi.

'Kısırlaştırın, aşılayın, rehabilite edin'

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı. Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin hatırlatıldığı talimatta şöyle deniydi:

- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Anadolu Ajansı'nın 2022 yılında hazırladığı haberi: 'İstanbul'daki hayvan bakımevlerinin kapasitesi 17 bine ulaştı...'

Belediyelere barınak talimatı!

Belediyelerin barınak hizmetlerine dair ise “Bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 23. ve 24. maddedeki eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi ve kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmaları” talimatı verildi.

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