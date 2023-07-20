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Tam anlamıyla rezalet! Kadınları çırılçıplak soyup sürüklediler

Tam anlamıyla rezalet! Kadınları çırılçıplak soyup sürüklediler

Hindistan, son dönemde etnik tansiyonun yüksek olduğu Manipur eyaletinde iki kadının çıplak şekilde sürüklenip taciz edildiği görüntüleri konuşuyor. Yetkililerden toplu tecavüz vakasına tepki yağarken idam tartışması da gündem oldu.

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Hindistan’ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, sosyal medyada paylaşılan, bir grup çete üyesinin iki kadını çıplak şekilde sürükleyerek taciz ettiği görüntü ülkeyi şoke etti.

BBC’nin haberine göre, sosyal medyaya yansıyan ve tepkilere yol açan görüntülere dair Yerli Kabile Liderleri Forumundan (ITLF) yapılan açıklamada, çetenin Kangpokpi bölgesindeki bir köyü ateşe verdiği, iki kişiyi “ölümüne dövdüğü” belirtildi.

Açıklamada, çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadına “toplu tecavüz” ettiği vurgulandı.

Toplu tecavüz soruşturması başlatıldı

Polis de olayın 4 Mayıs’ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıkladı. İki kadının çıplak bir şekilde bir tarlaya sürüklendiği videonun dün gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açtı ve bir kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, parlamentoda yaptığı açıklamada, olayın “Hindistan’ı utandırdığını” dile getirerek “Manipur’un evlatlarına olanlar asla affedilemez” ifadesini kullandı.

Hükümet, sosyal medya şirketlerine, söz konusu videonun tüm platformlardan kaldırılması çağrısında bulundu. Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, olaya dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve tüm faillere karşı “idam cezası da göz önünde bulundurularak ciddi yasal işlemlerin başlatılacağını” duyurdu.

Etnik çatışma patlak vermişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53’ünü oluşturan Meitei topluluğu, “Planlanmış Kabile” kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs’tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu. 4 Mayıs’ta askere “vur emri”nin verildiği Manipur’daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.

Hindistan’da “Planlanmış Kabile” kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor. Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor. (AA)

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