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Erdoğan Esad’a zeytin dalı uzatmıştı... Yeni kriz patlak verdi! Suriye’den çok sert açıklama: ‘Türk işgalini kınıyoruz’

Erdoğan Esad’a zeytin dalı uzatmıştı... Yeni kriz patlak verdi! Suriye’den çok sert açıklama: ‘Türk işgalini kınıyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında "Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz” demiş, yıllar sonra “Esed” yerine Esad demesi dikkat çekmişti. Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabaları sürerken iki ülke arasında şimdi de su krizi patlak verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan ŞAM yönetimi çok sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Ankara-Şam arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini korurken Suriye'den Türkiye'ye yönelik sert bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında “Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz” demiş, yıllar sonra “Esed” yerine Esad demesi dikkat çekmişti.

Suriye lideri Esad ise Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söylemişti.

‘Türk işgalini kınıyoruz’

Suriye'yle yakınlaşma çabaları sürerken Şam yönetimi, Türkiye'yi ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'nin suyunu kesmekle suçladı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, yayınladığı açıklamada Türkiye'yi “işgalci güç” olarak tanımlayarak “Haseke şehrinde bir milyondan fazla Suriyeliyi sudan mahrum etmeye devam eden Türk ve Amerikan işgallerini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Durumu “uluslararası hukukun bu ağır ihlali” diye niteleyen Şam, Birleşmiş Milletler'i acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı. Bakanlık, “Suriye, Amerikan ve Türk güçlerinin Suriye toprağında yasadışı varlığını sona erdirmenin, halkımızın çektiği acıyı sona erdirmenin tek yolu olduğunu bir kez daha vurguluyor” ifadelerini kullandı.

Su sorunu, Türkiye ile diğer komşu ülkeler İran ve Irak arasında da zaman zaman krize yol açıyor.

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