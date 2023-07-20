Japon diplomat ırkçı saldırıya uğradı yere itildi kafasını kaldırına çarptı

ABD'nin Oregon eyaletinde, Japonya'nın Portland Başkonsolosu Yuzo Yoşioka'nın bir ay önce ırkçı saldırıya uğradığı bildirildi.

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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, diplomat Yuzo'nun ABD'de "ırkçı" saldırıya uğradığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkonsolos Yuzo'nun, 17 Haziran'da yerel saatle 13.20 sularında, Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinin merkezinde yürürken bir kadın tarafından yere itildiği belirtildi.

Kaldırıma çarparak kafasına darbe aldığı için hastaneye kaldırılan diplomat, yapılan kontrollerin ardından aynı gün taburcu edilerek işine döndü.

Yuzo, polis memuruna verdiği ifadede, saldırganın kendisini "sebepsiz yere" ittiğini aktardı.

Saldırganın Asyalı başka bir erkeğe daha saldırdığı ortaya çıktı

Yerel basındaki haberlere göre, "nefret suçu işlemekten" suçlu bulunan 23 yaşındaki saldırganın, Ağustos 2022'de yine Asya kökenli 76 yaşındaki bir erkeğe saldırmakla suçlandığı ortaya çıktı.

Bakanlık, soruşturma devam ettiği için şüpheli hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi.